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Yaşam Çamur yağmuru ne zaman? Hangi illere çamur yağacak?
Yaşam

Çamur yağmuru ne zaman? Hangi illere çamur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı ve çamur yağışına karşı uyarıda bulundu. Güneydoğu Anadolu bölgesi için beklenen yağışların hangi şehirleri etkileyeceği ise merak konusu. Çamur yağışı ne zaman nerede gerçekleşecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:30:00 -
Çamur yağmuru ne zaman? Hangi illere çamur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çamur yağışı uyarısı geldi. Peki, hangi iller çamur yağışından etkilenecek?

Çamur yağmuru ne zaman? Hangi illere çamur yağacak?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı olayının Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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