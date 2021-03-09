Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu açıklamasının ardından uzman isim Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan faş çamur yağışı uyarısı geldi. Yaşar, Türkiye'de bazı illerin Sahra Çölü'nden gelen toz bulutlarından dolayı çamur yağışı etkisi atlında kalacağını söyledi.

Çamur yağışı hangi illere yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kar ve yağmur yağışlarının beklendiği iller açıklandı. Türkiye'nin büyük bir kesimi 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cumar günü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Önemli uyarılarda bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise çamur yağışına dikkat çekti.

10 ve 11 Mart için yapılan hava durumu tahmininde Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar ve yağmur yağışlarının görüleceği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için de önemli uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahmininde 10 Mart Çarşamba günü 81 ilde de yağış görüleceği belirtildi. Adeta yurdun hiçbir yerinde güneşli hava beklenmezken, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'in yağmur altında kalacağı belirtildi.

11 MART'TA ÇAMUR YAĞACAK

Meteoroloji verilerine göre, 11 Mart perşembe günü Türkiye'nin orta ve batı kısmında etkili olacak yağışın çamurlu olacağını iddia eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Şu an toz bulutlarının taşındığı mevsimdeyiz.

Çamurlu yağışlara şahit olacağız. Özellikle de yağışların çamurunu araçların üzerinde göreceğiz. Gelecek perşembe günü İzmir ve Antalya gibi kentlerdeki araçların üzerindeki çamuru herkes fark edecek. Havada ciddi miktarda Sahra'dan gelen çöl tozu taşınımı var" dedi.

Prof.Dr. Doğan Yaşar, çöl tozu ile çamurlu yağmurdan korkulmamasını belirterek, "Dünya çöllerinden her yıl 500 milyon ton kil minarali taşınır. Dünya, bu tozlarla gübrelenir. Bunlarsız yaşam olmaz. Bunlar çiftçinin beklediği bereket yağışlarıdır. Geçen pazar günü biraz atıştırdı. Ancak perşembe günü biz bu çamuru, daha fazla göreceğiz" diye konuştu.