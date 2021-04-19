Türkiye’de son günlerde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanıyor. Toz taşımını sebebiyle pek çok araç çamurla kaplandı. Araç sahipleri bu çamurların otomobillere zarar verip vermediğini merak ediyor. Çamur yağışı zararlı mı?

Çamur yağışı araçlara zarar verir mi?

Toz taşınımının yol açtığı çamurları araçlardan temizlemek bir hayli güç oluyor. Vatandaşlar tazyikli suyla araçların temizlenmesinin daha kolay olduğunu belirtiyor. Uzmanlar bu yağışların araçların boyalarına vs. zarar vermediğini ifade ediyor.