Çamur yağışı araçlara zarar verir mi?
Çamur yağışı zararlı mı? Son dönemde Türkiye'de pek çok ilde toz taşınımı yaşandı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta toz taşınımı meydana geldi. Çamur yağmuru sonrasında vatandaşlar bu durumun araçlarına zarar verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, çamur yağışının zararları nelerdir?
Türkiye’de son günlerde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanıyor. Toz taşımını sebebiyle pek çok araç çamurla kaplandı. Araç sahipleri bu çamurların otomobillere zarar verip vermediğini merak ediyor. Çamur yağışı zararlı mı?
Çamur yağışı araçlara zarar verir mi?
Toz taşınımının yol açtığı çamurları araçlardan temizlemek bir hayli güç oluyor. Vatandaşlar tazyikli suyla araçların temizlenmesinin daha kolay olduğunu belirtiyor. Uzmanlar bu yağışların araçların boyalarına vs. zarar vermediğini ifade ediyor.