Çamur deyip geçmeyin!



Dilimize yerleşmiş, çok kullanılan deyimdir: “Çamur atma!” deriz. Çamuru dışlamışızdır. Oysa çamur çok ciddi bir tedavi unsuru. Hele bazı bölgelerin çamuru tam bir şifa vesilesi.. Uluslararası Doğal Tedavi Enstitüleri “Institute of Naturopathy” ısrarla çamurun sağlığımızda çok önemli bir yer tuttuğuna dair uyarılarda bulunuyor. Sloganı da ilginç: “Bir daha çocuğunuzu çamurda oynarken gördüğünüzde ona kızmadan önce iyi düşünün: O sırada çocuğunuz belki tedavi oluyordur...” diyor. Amerika’dan Hindistan’a, Avustralya’ya kadar bütün dünya adeta çamurda sağlık aramaya yöneldi.

Yahudi çamurunu tüpe sokup satıyor

İsrail çamuru kozmetikçiler tarafından her derde deva olarak sunuluyor. “Ölüdeniz çamuru”na Nişantaşı, Çankaya sosyetesi avuç avuç para ödüyor. Hem de diş macunu gibi tüplere doldurulmuş hallerine.. Akneleri için kullanıyorlar iyi mi.. Yahudi pazarlamayı iyi biliyor. Çamuru tüpe doldurup mercimek akıllılara satıyor. Oysa ülkemiz çamur zengini. Keşfedilmemişler, adını duyuramamışlar bir tarafa; Afyon-Sandıklı, Aydın-Germencik, Balıkesir- Kepekler, Çanakkale- Kestanbolu, Denizli-Kanahayıt, İzmir-Dikili, Seferihisar-Karakoç, Kütahya-Gediz- Yoncalı-Simav çamur banyoları ile şifa dağıtıyor. Dalyan'daki çamur banyolarına dünyanın her tarafından turist koşuyor. Klorür, sodyum, hidrojensülfür, flüorür ve radyoaktif radon gazı bulunan 39 derece sıcaklıktaki kükürtlü çamur banyolarını başkaları da keşfetti ama, bizim sosyete tüpdeki çamur para veriyor..

AZERBAYCAN ÇAMURU

Azerbaycan çamuru adı altında da çamur satılıyor. Gerçekten Azerbaycan'da ünlü bir volkanik çamur var. Bu çamur iyot, bakır, bron, çinko, kalay, manganez, silisyumlu kil, magnezyum, potasyum gibi 24 değişik mineralden oluşur. Bu doğal tedavi yöntemi yüzyıllardır Azerbaycan'da kullanılıyor. Türkiye'de satılanlar gerçekten Azerbaycan çamuru mu, araştırmak gerekiyor. Volkanik çamur, özellikle selülitte etkilidir, güneşin yol açtığı lekelerin, hamilelik sonrasında ve yaşlılıkta oluşan lekelerin giderilmesinde, akne, sivilce tedavisinde yüze doğal peeling etkisi yaparak tedavi edebilen özellikleri var. Ayrıca kan dolaşımını düzenleme etkisiyle selülit, kemik, kas, bağ dokusu hastalıklarında, kireçlenme, sinüzit ve migren tedavisinde etkili oluyor.

Çamur, yaralı cilde zararlı

Çamur uygulamasından sonra güzelce cildin temizlenmesi gerekiyor. Çamur banyosu yapacak kişinin bağışıklık sisteminin sağlıklı ve cildinde bir yara olmaması şart.