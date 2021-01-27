Çamur at izi kalsın taktiği bu kez sökmedi! HDP'li Ayhan Bilgen'den Sözcü yazarına ummadığı Erdoğan cevabı

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki gayrı resmi ittifak her geçen gün daha da belirginleşiyor. CHP, her ne kadar HDP ile ittifak içinde olsa da oy veren vatandaşlar bu durumdan rahatsız olduğu için bu durumu inkar ediyor. Ancak gizli kapılar ardında ittifaklar sürerken, CHP medyası ise bu kötü havayı dağıtabilmek için harekete geçti. Bunun ilk örneğini Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında gerçekleştirdi.

AK Parti'ye çamur atma hevesi

Erkin, Kars Belediyesi Başkanı iken yerine kayyım atandıktan sonra 2 Ekim 2020’de tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen’le, avukatları aracılığıyla yaptığı röportajı bugünkü yazısında yayınladı. Sözcü yazarı Erkin, CHP'nin HDP ile ittifakını sümenaltı ederek AK Parti'ye çamur atmak için HDP'li Bilgen'e "Recep Tayyip Erdoğan'dan ya da AK Parti'den kendilerine katılma teklifi geldi mi hiç?" gibi bir soru sordu.

Umduğunu bulamadı

Ancak HDP ile ittifakı AK Parti'ye atfetmek isteyen Sözcü yazarı Bilgen'de umduğu cevabı alamadı. bilgen, Sözcü yazarı Erkin'in manipülatif bu sorusuna "Bana ulaşan herhangi bir teklif yoktur." şeklinde cevap verdi.