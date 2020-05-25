Cammu Keşmir'deki çatışmalarda iki kişi hayatını kaybetti

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge Emniyet Müdürü Vijay Kumar, yaptığı açıklamada, Kulgam şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda iki militanın öldürüldüğünü, çok sayıda yasa dışı silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Kumar, Hancı Pora ilçesine bağlı Kud köyüdeki operasyonun devam ettiğini kaydetti.

Hint güvenlik güçlerinin 6 Mayıs'ta Pulwama bölgesinde Beighbora köyüne düzenlediği operasyonda Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Riyaz Naiku'nun öldürülmesinin ardından bölgede protesto ve çatışmalar tırmanmıştı.

Polis kaynaklarına göre bu yılın başından bu yana düzenlenen operasyonlarda 75 direnişçi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Direnişçilere yardım ve yataklık suçlamasıyla 95 kişi gözaltına alındı.

- Cammu Keşmir'in statüsü

İngiltere'nin sömürge yönetimi altında bağımsız bir prenslik olan Keşmir, 1947'de bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik ihtilafına konu oldu. İki ülke de bölgeye hakim olmak için 1948, 1965 ve 1971 yıllarında üç savaş yaptı.

Hindistan, Keşmir'in kendi kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünü, geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle kaldırarak bölgeyi merkeze bağlı, "Birlik Toprağı" statüsündeki iki idari birime ayırmıştı.

Keşmir'in Pakistan kendi kontrolündeki kısmında ise "Azad Keşmir" adıyla ayrı bir siyasi yapı bulunuyor. Çin de bölgede kendi sınırındaki küçük bir toprak parçasını kontrol ediyor.

