Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla 6 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindustan Times gazetesindeki habere göre, Cammu Keşmir yönetimi vakaların görece daha fazla görüldüğü "kırmızı bölge" olarak belirlenen Bandipora dışındaki Keşmir’e bağlı yerlerde 27 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

Sokağa çıkma yasağı uygulaması bugün 18.00'de başlayacak ve 27 Temmuz 06.00'da sona erecek.

Öte yandan, Cammu’ya bağlı bölgelerde ise 24 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere cuma 18.00'den pazartesi 06.00'ya kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Söz konusu yasak bir sonraki emre kadar cumadan pazartesiye olmak üzere devam edecek.

Cammu Keşmir'de son 24 saatte 608 Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 15 bin 258’e ulaştı.

Bölgede salgın dolayısıyla 263 kişi yaşamını yitirdi, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 8 bin 455 oldu.