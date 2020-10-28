  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 2 ölü
Aktüel

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:46:13 -
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 2 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, polis, direnişçilere ilişkin alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Budgam bölgesinde operasyon başlattığını açıkladı.

Polis, operasyon sırasında güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan ve 4 saat süren çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü duyurdu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü geçen sene kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı "Birlik Toprağı"na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı..
Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti
Dünya

Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya boykot açıklaması sonrası Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avr..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay