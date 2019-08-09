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Cammu Keşmir'de gazetecilere engelleme

Cammu Keşmir'de görev yapan gazetecilerin bölgede hareket etmeleri engelleniyor, video ve fotoğraf çekmeleri kısıtlanıyor- Serbest muhabir Adnan Bhat:-"Güvenlik personeline gazeteci olduğunuzu söylediğinizde sizi durdurmaya çalışıyorlar"

09 Ağustos 2019 Cuma 16:26
Cammu Keşmir'de gazetecilere engelleme

ANKARA (AA) - Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararlarının ardından son 5 gündür uygulanan sıkı önlemler nedeniyle gazetecilerin bölgede hareket etmesinin engellendiği ve ekipmanlarına el konulduğu bildirildi.

Cammu Keşmir'deki gazetecilerin, Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) ulaştırdığı mesajlarda, bölge genelinde görev yapan muhabirlerin rahatça hareket etmelerinin engellendiği, video ve fotoğraf çekmelerinin kısıtlandığı belirtildi.

Mesajlarda, Cammu Keşmir'deki foto muhabirlerinin bölgeden fotoğraf göndermekte zorlandığı, çektikleri fotoğrafları harici belleklere yükleyerek, bölgeden ayrılan kişilere teslim ettikleri kaydedildi.

- Barikatı fotoğrafladığı için dövüldü

İsmi açıklanmayan yerel bir haber editörünün komiteye gönderdiği mesajda, 2 gün önce Srinagar'da bir foto muhabirinin, güvenlik kuvvetleri tarafından kurulan bir barikatı fotoğrafladığı için dövüldüğü ifade edildi.

Mesajda ayrıca, kamera, cep telefonu ve fotoğraf makinelerindeki görüntülerin silindiğinin, bölgede yüzlerce kişinin gözaltına alındığının altı çizildi.

- "Gazeteci olduğunuzu söylediğinizde sizi durdurmaya çalışıyorlar"

Serbest muhabir olarak çalışan Ahmer Khan'ın, güvenlik kuvvetlerince durdurulduğu ve taciz edildiği belirtilen mesajda, Adnan Bhat adlı bir başka serbest muhabirin de "Güvenlik personeline gazeteci olduğunuzu söylediğinizde sizi durdurmaya çalışıyorlar." dediği aktarıldı.

Mesajlarda, Keşmir Times'ın editörü Anuradha Basin'in, Cammu'da mobil veri ve iletişimin askıya alındığını, gazetecilerin Cammu, Samba ve Kathua dışında hareket etmelerinin kısıtlandığını kaydettiği belirtildi.

Basin'in, Cammu'nun bazı bölgelerinde gazete dağıtıcılarının durdurulduğunu da sözlerine eklediği aktarıldı.

- Cammu Keşmir Hindistan sosyal medyasında gündemde

Hindistan'da milliyetçi Modi hükümetinin, Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesinin ardından konu, sosyal medya kullanıcılarının da gündeminde üst sıralara çıktı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir ile ilgili dün yaptığı açıklamalardan sonra "savekashmirfrommodi" (Keşmir'i Modi'den koru) ile "kashmirwithmodi" (Keşmir Modi ile) etiketi altındaki paylaşımlar dikkati çekti.

Yüz binlerce kullanıcı, konuyla ilgili paylaşımda bulunurken, hükümetin bölgeyle ilgili kararlarına eleştirilerin yanı sıra destek paylaşımlarında da bulunuldu.

Öte yandan bazı kullanıcıların, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olmasına rağmen Cammu Keşmir'de, halkın Modi'yi desteklemek adına nasıl paylaşımda bulunabildiğini sorguladığı görüldü.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adıyla kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e, "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:26
  1. Cammu Keşmir
  2. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)
  3. Hindistan
  4. Keşmir
  5. sosyal medya

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