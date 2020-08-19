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Aktüel Cammu Keşmir'de çatışmada 3 kişi öldü
Aktüel

Cammu Keşmir'de çatışmada 3 kişi öldü

17 Ağustos'tan bu yana yaşanan çatışmalarda 6’sı direnişçi, 5’i güvenlik görevlisi 11 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:31:37 -
Cammu Keşmir'de çatışmada 3 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Shopian ve Kupwara bölgelerinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Bölgedeki gerilim son haftalarda yeniden yükseldi.

Cammu Keşmir’de 17 Ağustos’tan bu yana yaşanan çatışmalarda 6’sı direnişçi, 5’i güvenlik görevlisi 11 kişi öldü.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.


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