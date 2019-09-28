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Cammu Keşmir'de çatışma! Ölüler var

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde Hint güvenlik güçleri ile bölgedeki direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:24
Cammu Keşmir'de çatışma! Ölüler var

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Batote bölgesinde devam eden bir operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3 direnişçi ile bir Hint askerinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:24
  1. Hindistan
  2. Camnu Keşmir

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