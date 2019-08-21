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Cammu Keşmir'de çatışma

Güvenlik güçleriyle direnişçiler arasındaki çatışmada bir polis ve bir direnişçi öldü

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
Cammu Keşmir'de çatışma

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru ve bir direnişçi öldü.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Keşmir'in Baramulla bölgesinde güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Yetkililer, çatışmada bir polis memuru ile bir direnişçinin öldüğünü belirtti.

Çatışmanın ardından direnişçilere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.



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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
  1. Cammu Keşmir
  2. çatışma
  3. direnişçi

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