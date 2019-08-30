Çamlıyayla’da başheplivan İsa Göçen

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi geleneksel karakucak güreşleri, ikinci gününde Çamlıyayla ilçesinin Zevzek Tepesi’nde gerçekleştirildi.

Karakucak güreşlerinin ikinci günündeki karşılaşmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Zafer Haftası kutlamaları kapsamında düzenlediği karakucak güreşleri ilk olarak Silifke Mara’da gerçekleşirken, ikinci müsabakalar ise Çamlıyayla Zevzek Tepesi’nde yapıldı.Türklerin en eski sporlarından olan ve yağsız çayır güreşi olarak bilinen karakucak güreşlerine hem yurt içinden hem de yurt dışından 230 sporcu katıldı. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı er meydanında güreşçiler 17 kategoride galip gelebilmek için ter döktü. Kırkpınar cazgırlarından Emin Ger’in renkli sunumları ve manileri ile canlanan, yoğun katılımın olduğu güreşlerde 120 kiloda güreşen İsa Göçen rakibini yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı. Başpehlivanlık için ter döken Adem Uzun ise ikinciliği göğüslerken,Hüseyin Gündüz ve Salim Ercan üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Burada konuşan Başkan Vekili Ali Uyan, "Çok özel ve güzel, bir o kadar da onur ve gurur dolu bir haftanın içindeyiz. Zafer Haftası’nı kutluyoruz. Güzel ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’nin düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü gururla, heyecanla kutlayacağız. Kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla, yokluk ve yoksulluk içindeki ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan bu zafer Türk milletinin tarihe altın harflerle yazılmış olan haklı ve gururlu direnişinin ölümsüz sembolüdür. Bu zafer vatan, millet ve bayrak sevgisi uğruna yapılacak ve yapılabilecek fedakarlıkları tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu zafer bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol göstermiştir. Bu zafer yeni Türk devletinin hiç sönmeyecek bir güneş gibi doğuşunu tüm dünyaya müjdelemiştir. Bu zafer, Sevr paçavrasını peşinden koşanların bu hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini göstermiştir. Bu zafer savaş alanında tarihi yeniden yazan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, sevgili Atatürk’ümüzün askeri dehasını ortaya koymuştur” dedi.

Türk milletinin kazandığı askeri zaferin ardından, Cumhuriyetin aydınlığıyla kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam ettiği söyleyen Uyan, “Elbette ki bunda dil, din, etnik köken ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımızın vatansever bir bilinçle, ulus olma bilinciyle bütünleşmesinin payı büyüktür.Birliğimizden ve bölünmez bütünlüğümüzden asla ödün vermeden, ayrılık oluşturmak isteyenlere karşı her zaman duyarlı ve kararlı olmak zorundayız” diye konuştu.

Düzenlenen karakucak güreşlerinde, kıran kırana mücadele eden güreşçileri hep birlikte ve heyecanla izlediklerinden bahseden Uyan, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Vahap Seçer’in talimatları doğrultusunda Mersin’de pek çok kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik için yoğun çaba sarf ediyoruz. Elbette ki belediyelerin asıl görevi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak, hizmeti onların ayağına götürmektir. Ama hizmet sadece bunlardan ibaret değildir” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in hizmet götürdüğü vatandaşların her zaman mutlu ve huzurlu olmalarını arzu ettiğini dile getiren Uyan, "Hizmet er, geç yapılabilir. Ancak mutlu olan toplumda huzur vardır, birlik vardır, güven vardır, bütünlük vardır. İşte biz bu etkinlikleri, bu kültür değerlerimize, milli değerlerimize, ata sporumuza sahip çıkmak düşüncesiyle yapıyoruz ve destek veriyoruz. Bu etkinlikleri özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın spora ve ata sporuna özendirilmesi ve sahip çıkılması düşüncesi ile yapıyoruz. Bir taraftan hizmetleri gerçekleştirirken, bir taraftan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle evlatlarımızı birleştirmek, bütünleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Umut ediyorum ki bugünkü etkinliklerimiz dostluğumuza, kardeşliğimize, birliğimize ve bütünlüğümüze vesile olsun" dedi.

Güreşlerin ardından Çamlıyaylalılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ve Kent Orkestrası konseri ile zafer coşkusunu doyasıya yaşadı.