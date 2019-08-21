Çamlıca’daki duble yol asfaltlanıyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çamlıca mevkiindeki duble yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, Çamlıca mesire alanı, Okçu ve Güveççi mahallelerine ulaşımı kolaylaştırmak ve ulaşım konforunu arttırmak amacıyla devam eden duble yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca yol çalışmalarını yürüten saha ekibi ile bir süre sohbet eden Başkan Işık, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çamlıca mesire alanı, Okçu ve Güveççi mahallelerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına başlanılan yol, 2 kilometre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde çift gidiş çift geliş şeklinde planlandığı ifade edildi.

Başkan Işık’a, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile Okçu Mahallesi Muhtarı Ali Yaman ve birim müdürleri eşlik etti.