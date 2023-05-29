Çamlıca Kulesi'nden müthiş haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çamlıca Kulesi'nin 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatarak, kulenin açıldığı günden bu yana toplam 1 milyon 140 bin ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Günlük en yüksek ziyaretçi sayısına ise 11 Temmuz 2022'de 9 bin 720 kişiyle ulaşıldığını belirten Karaismailoğlu, "369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, İstanbul'un yeni silüeti ve gözde sosyal alanı olmanın gururunu yaşıyor. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırılması ve yerine yapılan bu simgesel yapının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapmayı başardık. Ayrıca 17 TV kanalının da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapmasına da olanak sağlıyor" dedi.

'İstanbul'un değerine değer kattık'

Yayıncılık alanında da sunduğu sayısız katkı ve çevre dostu tasarımı ile dünya standartlarını aştıklarını aktaran Karaismailoğlu, sosyal alanları, seyir terasları, interaktif aktivite alanları, restoranı, kafeteryasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Çamlıca Kulesi'nin turizm merkezi olduğunu kaydetti. Yaptıkları yatırımlarla dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul'un değerine değer kattıklarını belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin 2'nci Yüzyılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.