Çamlıca Kulesi ile ilgili ilginç detay!

Yeni Akit Ankara

Avrupa’nın en uzun radyo televizyon kulesi olarak kayıtlara geçen Çamlıca Kulesi’nin Almanya’nın en uzun kulesi olan Europatturm’dan tam 32 metre daha uzun olduğu bildirildi.

Çamlıca Kulesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Çamlıca Kulesi’nin, Almanya’da bulunan Europaturm’dan 32 metre daha uzun olduğunu biliyor muydunuz?” sorusu sorulunca bu çarpıcı bilgi de bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Çamlıca Kulesi’nin paylaşımını PTT A.Ş’nin de beğenmesi dikkat çekti.