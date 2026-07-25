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Yerel Camiye yıldırım düştü!
Yerel

Camiye yıldırım düştü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Camiye yıldırım düştü!

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir camiiye düşen yıldırım, camiinin elektrik sisteminin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir camiiye düşen yıldırım, camiinin elektrik sisteminin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan yağmurun ardından Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Camiinin paratoneri yıldırımın etkisini emmesine rağmen camiinin elektrik sisteminin yanarak kullanamaz hale geldiği, ayrıca düşen yıldırımın çevredeki binaların da elektrik aksamına zarar verdiği öğrenildi. Yıldırımın düşmesinin ardından caminin elektrik aksamının tamirine başlandı.

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