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Camiye giderken kangal köpeğin saldırısına uğradı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam namazını kılmak için Galericiler Sitesi'ndeki camiye giden bir vatandaş, zincirini koparan Kangal cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
Camiye giderken kangal köpeğin saldırısına uğradı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.

Akrabalarını ziyarete gelen Y.T. (36) ve H.İ.T. (33) akşam namazını kılmak için Galericiler Sitesi'ndeki camiye giderken, bağlı olduğu zincirleri koparan Kangal köpeğinin saldırısına uğradı.

Y.T. ve H.İ.T'yi çeşitli yerlerinden yaralayan köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Veteriner hekime götürülen Kangal köpeği, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

Polis, şikayet üzerine köpeğin sahibinin ifadesine başvurarak tutanak tuttu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
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