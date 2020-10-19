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Aktüel Caminin kapılarını kimsesizlere açtı
Aktüel

Caminin kapılarını kimsesizlere açtı

Taksim’deki Selime Hatun Camii imamı Osman Görkem, görev yaptığı caminin kapılarını sokaktaki kimsesizlere açarak, onlara yardım eli uzatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:19:00 -
Caminin kapılarını kimsesizlere açtı

Taksim Meydanı’nın yanındaki camide 18 yıldır imamlık yapan Görkem, görev yaptığı caminin kapısını sokaktaki evsizlere açtı. Görkem, kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılıyor, dertleriyle dertleniyor ve onlara umut ışığı oluyor. Görkem, evsizlerin kullanması için caminin alt katına banyo yaptırdı. Her cumartesi sabahı ise cami önünde sıcak yemek ikramında bulunuyor. Yardımseverlerden topladığı kıyafetleri kendi imkanlarıyla yıkayan Görkem, saç ve sakalı uzayanları da tıraş ediyor. Ayrıca Görkem, evsizlere iş bulup onları sokaktan kurtarıyor, küs olanları aileleriyle barıştırıyor.

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