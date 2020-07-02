Camilerin fatura giderleri merkezi bütçeden karşılansın!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Birçok camide yaşanan ısıtma, soğutma ve aydınlatma giderleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar, hem cami görevlilerini hem de cemaati bıktırmış durumda. Camilere gelen yüksek elektrik faturaları ve ödeme problemleri günden güne içinden çıkılmaz bir hal alırken, Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Camilerin ve Kur’an kurslarımızın ısınma ve aydınlanma giderleri diğer devlet kurumlarına sağlanan elektrik giderleri ödeneği gibi bir ödenekle merkezi bütçeden karşılanmalıdır” önerisinde bulundu.

“Bu uygulama sosyal devlet anlayışına aykırıdır”

Cami görevlilerinin elektrik şirketlerinin menfaatlerini değil cemaatin menfaatlerini korumakla yükümlü olduklarını söyleyen Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Camiye gelen cemaate en güzel şekilde din hizmeti vermek ve cemaatin hakkını hukukunu koruma görevi olan cami görevlileri, mevzuattan ve idareden kaynaklı uygulamalar yüzünden elektrik şirketlerinin hak ve menfaatini korumak, yüklü gelen ödenmemiş faturanın derdini çekmekle görevliymiş gibi muamele görüyorlar. Bu durum kabul edilebilir bir şey değildir. Din görevlilerini canından bezdiren bu konu gündeme taşınmalı mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve bir çözüme varılmalıdır. Diyanet Birlik Sen olarak sosyal devlet olma anlayışına da aykırı olan bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Camilerin ve Kur’an kurslarımızın ısınma ve aydınlanma giderleri diğer devlet kurumlarına sağlanan elektrik giderleri ödeneği gibi bir ödenekle merkezi bütçeden karşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Gerekli düzenleme bir an evvel yapılmalıdır”

Camilerde ibadet yapan cemaatten cami giderleri için para toplanmasının hem cemaati hem de cami görevlilerini rahatsız ettiğini belirten Ak, “Milletimizi camilere alıştırmak için cazip ve sevdirecek uygulamalar yerine camiye ibadet etmek için gelen vatandaşımızdan yaptığı ibadet karşılığında ısınma ve aydınlanma giderleri için para talep edilmesi din görevlilerimizi rencide etmekte ve Başkanlığımızın itibarını da sarsmaktadır. Bu durum ne devletimize ne de Diyanetimize yakışmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuya çok acil bir çözüm bulmalıdır. Diyanet Birlik Sen Sendikası olarak bir an önce camilerdeki ve Kur’an kurslarımızdaki sayaç, ısınma, aydınlama ve birikmiş borçların çözüme kavuşturularak camii görevlilerimizi ve müftülüklerimizi sıkıntıdan kurtarmak için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılmasını acilen istiyoruz” şeklinde konuştu.