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Aktüel

Camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı yapıldı

Beypazarı Belediyesi cuma namazına gelen vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:18:52 -
Camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı yapıldı

Beypazarı Belediyesi cuma namazına gelen vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.


Yeni normalleşme süreciyle birlikte camilerin tekrar ibadete açılmasıyla geçen haftadan itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları cemaatle birlikte kılınmaya başlanmıştı.


Bu kapsamda belediye ekipleri cuma namazı için camilere gelen, yanında maskesi ve seccadesi olmayan vatandaşlara maske ile seccade desteği verirken, ateş ölçümü yaparak camilere girişlerini sağladı.

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