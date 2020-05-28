Camilerde ibadet için uygulanacak kurallar...

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak ibadete kapatılan camiler yarın kılınacak Cuma Namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak.

'Cemaatimiz camilerine kavuşacak'

Çankaya Müftüsü Ali Gülden, camilerin yeniden ibadete açılacağı süreçle ilgili tedbirleri yeniakit.com.tr'ye anlattı. "Koronavirüsle mücadele süreci bugüne kadar Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla başarılı bir şekilde yönetildi." diyen Müftü Gülden, "Koronavirüsle mücadelede ülke olarak belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Nasip olursa yarın itibariyle de camilerimizi Cuma Namazı'ndan başlayarak ibadete açmış olacağız. Uzun zamandır cemaatini bekleyen camilerimiz cemaatine, cemaatle namaz kılmayı ve camisini özlemiş cemaatimiz de camisine kavuşacak." ifadelerini kullandı.

'65 yaş üstü yaşlılarımız ile 20 yaş altı kardeşlerimiz bir süre daha gelemeyecek'

Yarın kılınacak Cuma Namazı'nın önemli bir başlangıç olacağını vurgulayan Müftü Gülden, "Elbette bu kavuşmayla beraber yine belirli kaidelere riayet edeceğiz. Zira 65 yaş üstü büyüklerimizin yasaklarının aynen devam edeceğini, 20 yaş altı küçüklerimizin yine aynı şekilde sokağa çıkma yasaklarının da sürdüğünü hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla bu yaş grupları maalesef bir süre daha camilere gelemeyecek. Tabi bu grubun dışında camiye gelebilecek kardeşlerimizden hastalık şüphesi taşıyanlar varsa onların da cemaate gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Zira Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV) bu tür sıkıntılı dönemlerde içinde bulunulan mekanın terk edilmemesi emrini vermiştir. Bu tavsiye şehirse şehirden dışarı çıkılmaması, evse evden dışarı çıkılmaması anlamına geliyor. Bu sebeple o kardeşlerimizin Efendimiz (SAV)'ın emrine uymalarını bekliyoruz." dedi.

'Ortak kullanım alanları kapalı olacak'

Camilerde şadırvan ve benzeri ortak kullanım alanlarının kapalı tutulacağını hatırlatan Müftü Gülden, "Vatandaşlarımız camilerimize gelirken mutlaka evlerinde abdestlerini almış olmalı. Öye yandan ibadet etmek için gelecekleri mekanlarda işaretlenmiş alanlara serecekleri namazlıklarını da yanlarında bulundurmalarını istiyoruz. Zira biz camilerimizde bir takım tedbirler aldık ama bu tedbirleri destekleyecek olanlar da kıymetli vatandaşlarımız." diye konuştu.

'İlk Cuma Namazı Cami avlularında kılınacak'

İlk Cuma Namazı'nın cami içinde değil avlularda kılınacağına dikkat çeken Müftü Gülden, "Özellikle yer ve mekan belirleme anlamında büyük camilerden başlayarak cami bahçelerini, cami bahçesi olmayan mekanlarımızda oraya en yakın olan İmam Hatip Lisesi okullarının bahçeleri ile pazar yerleri, spor sahası gibi mekanları ibadet edilecek noktalar şeklinde tespit ettik. Biz Çankaya ilçesi olarak olarak 94 Cami ile 3 İmam Hatip Lisesi bahçesi ve 2 otopark, 1 açık pazar, bir de açık spor sahası belirledik. Ankara genelinde ise Valiliğimizin ve İl Müftülüğümüzün koordinesinde bin 687 mekan belirlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

İbadete açılacak camilerde sosyal mesafe kuralına dikkat edileceğine de değinen Çankaya Müftüsü Ali Gülden, şöyle konuştu:

"Tabi ibadet için belirlediğimiz noktalarda yer işaretlemeleri yaptık. İbadetlerin sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yerine getirilmesini sağlayacağız. Elbette ilk kılacağımız Cuma Namazı'na ne kadar riayet edersek bundan sonraki cumaların daha iyiye doğru gitmesini başaracağız. Ellerinde namazlıkla gelen cemaatimizin seccadelerini yere serecekleri gerçekliğinden kopmadan o namazlıklarını bir daha kullanacaklarsa evlerine vardıklarında mutlaka yıkamalarını, tek kullanımlık namazlık tercih etmişlerse de onu uygun mekanlara bizatihi bırakmalarını da hatırlatmış olalım."

Müftü Gülden Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Camilerimizde vatandaşlarımızın öteden beri ibadeti bitirdikten sonra muhabbet içinde birbirlerine sarılması, kucaklaşması gibi adetlerimiz ve uygulamalarımız var. Tabi pandemi sebebiyle bu tür uygulamalardan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Tokalaşma ve kucaklaşma gibi bizi bedensel temasa itecek tavır ve davranışlardan cemaatimizin uzak durmasını isteyeceğiz. Bunlara ilave olarak namazın ifa ediliş şeklinde de bunu destekleyecek önlemler alındı. Diyanet İşleri Başkanlığımız hutbeleri, geçmiş hutbe metinlerimize göre alabildiğine daralttı. Cuma namazında okunacak Sure metinleri olabildiği kadar kısa tutuldu. Cemaatimiz, namazlarımızın önünde ve sonunda kıldığımız Sünnet namazlarını bu ibadet mekanlarında değil de evlerinde ifa etmeleri noktasında bilgilendirildi. Bu bilgilendirme kapsamında Sünnet namazlarının evde kılınması, Cuma Namazı'nın farzı bittikten sonra kılınacak namazların da yine evde kılınması sağlanacak. Yani Cuma Namazı'nın Hutbesi okunduktan sonra farzı kılınarak ibadet tamamlanmış olacak."

Cuma Namazı'ndan sonra Öğle ve İkindi namazlarının Cami içinde kılınabileceğini belirten Müftü Ali Gülden, sözlerini şöyle tamamladı:

Yarın kılınacak ilk Cuma namazının devamında diğer günlerde de geçerli olmak üzere Öğle ve İkindi namazlarımız bundan böyle Cami içinde kılınacak. Yani sadece Cuma Namazı cami avluları ya da başka alanlara has olarak düzenlenmiş durumda. Öğle ve İkindi namazlarımız da Cami içerisindeki sosyal mesafe alanına da dikkat edilecek. Cami içerisinde tespih, takke gibi cemaatimizin ortak kullanacağı malzemeleri de kaldırdık ki hastalık bulaşmasına vesile olacak herhangi bir ortam oluşmasın. Tabi görevlilerimiz cami giriş ve çıkışlarında sürekli cami kapı kolları ve benzeri irtibat noktalarını temiz tutma gayreti ve çabası içerisinde olacaklar. Ama biz cemaatimizden de bu konuda hassasiyet bekliyoruz.