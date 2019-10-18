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Camilerde "Fetih Suresi" okunması Almanları çıldırttı! Küstah bir çağrı yaptılar

Diyanet'in talimatıyla Almanya'daki camilerde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fetih suresi okutulması Almanları rahatsız etti.

18 Ekim 2019 Cuma 19:39
Camilerde "Fetih Suresi" okunması Almanları çıldırttı! Küstah bir çağrı yaptılar

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'daki Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde okutulan hutbelerle ilgili küstah açıklama yaptı.

Alman Piskoposlar Konferansı Dinlerarası Diyalog Alt Komisyonu Başkanı olan Georg Bätzing, Diyanet'in talimatıyla Almanya'daki camilerde de Türk ordusunun Suriye'de zafer kazanması için dua edilmesine tepki gösterdi.

Bätzing Almanya'da operasyonun ardından Kürtler ve Türkler arasında artan gerginlik ve olaylar nedeniyle tarafları ılımlı olmaya davet etti.

"Zafer duaları bu çatışmaya dini bir patlama gücü yüklüyor. Dinin vermemesi gereken bir meşruluk kazandırıyor" dedi.

Psikopos Bätzing, "İnananları tarafından barış dini olarak ilan edilen İslam, insanları savaşa cesaretlendirmek için kötüye kullanılmamalı" diyerek Almanya'daki Müslüman derneklerindeki yetkililerin 'camilerinin nifak değil barış ve uzlaşı mekanı olması' konusunda sorumlu olduğunu kaydetti.

Piskopos, "Almanya ve dünyanın diğer bölgelerindeki Hristiyanların, tarihteki korkunç dönemlerde çok acı deneyimler yaşadığını ve tam da bu nedenle silahlı çatışmaların Tanrı'ya mal edilmemesi gerektiğine inandıklarını" belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Suriye operasyonunda yaşamını yitiren bir askerin ailesini ziyaret ettiği sırada operasyonun başarıya ulaşması için camilerde sabah namazlarında Fetih Suresi okuttuklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 19:39
  1. Almanya
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. PKK
  5. YPG

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