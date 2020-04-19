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Aktüel

Camilerde ‘Evde Kal’ anonsu devam ediyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte her ezandan sonra camilerden ‘Evde Kal’ anonsu yapılmaya devam ediyor.

2020-04-19 22:03:10 -
Camilerde ‘Evde Kal’ anonsu devam ediyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte her ezandan sonra camilerden ‘Evde Kal’ anonsu yapılmaya devam ediyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları artarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 2 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından camilerden ‘Evde Kal’ anonsu yapılıyor. Her vakit ezanı sonrası yapılan anonslarda, salgının bir an önce atlatılması için dua edildi. Ayrıca Taksim Camii’nde yapılan anons sırasında normal şartlarda adeta iğne atsan yere düşmez denilecek olan İstiklal Caddesi’nin bomboş olduğu görülüyor.

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