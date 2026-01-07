  • İSTANBUL
Gündem

Camide skandalda yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Konya’da bir camide çekilen ve büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Antalya’da gözaltına alınan genç kadın, emniyetteki ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii’nde çekildiği belirtilen, genç bir kadının camide bir erkeğin yanında dans ederek uygunsuz davranışlar sergilediği ve ‘Manitayı camide bile darlama işi’ başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan şahıslar hakkında resmî soruşturma başlatıldığını duyururken, Antalya’da ikamet ettikleri, Konya’ya ise yakın zamanda geldikleri öğrenilen 2 şahıstan A.Ö. (21) dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete getirilen ve ifadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında TCK 216/2 maddesinden ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

