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Gündem Camide şerefsizlik! Cezasını buldu
Gündem

Camide şerefsizlik! Cezasını buldu

Yeniakit Publisher
2023-05-24 11:29:00 -
Camide şerefsizlik! Cezasını buldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir camide yaşanan hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit ettiği D.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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