Camide nikah kıyıp pasta kesmişlerdi! O görüntülere sert tepki

Camide nikah kıyıp pasta kesen çiftin görüntüleri gündem olmuştu. Söz konusu görüntüleri değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Kilisede, sinagogda dini nikâh töreni oluyor da camilerde neden olmasın? Ama fotoğraflardaki gibi dini nikâh şatafatlı şova dönüşmemeli. Bizde abartma huyu fazla! Camiler düğün salonuna da dönüşebilir! Yani görgüsüzlüğe, lüks gösterisine dönüşmeden, mekânın ruhuna da ters düşmeden nezih, sade dini nikâhlar camide yapılabilir" dedi.

Tezel, şunları kaydetti:

"Dini nikâhlarını camide kıyan bir çift, pasta kesti, konuklara hediyeler dağıttı.

O anları 14 Aralık'ta sosyal medyada paylaşan kişiye "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" diye soruldu.

O da "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.

Birçok vatandaş, "Camiler sadece ibadet yerleridir" fikrini savunarak görüntülere tepki gösterdi. Ve 'Camide dini nikâh töreni yapılır mı yapılmaz mı?' tartışması başladı.

Ben camilerin ibadetin yanı sıra sosyal alanlar olması taraftarıyım. Çocukların cami içinde top oynadığı görüntülere de sempatiyle yaklaştım. Elbette abartmamak şartıyla!

Çocuklar camileri oyun alanı gibi görüp mutlu olurlarsa daha çok camiye giderler!

Balkanlar'a gidenler görmüştür. Cami avluları ve bahçelerinde kahve, çay içiliyor. İnsanlar oturup vakit geçiriyor, çocuklar oynuyor.

Hafta sonu kuran kursları, kandiller, teravih, bayram ve cuma namazları dışında Türkiye'deki 89 bin 259 cami vakit namazlarında ön saftaki 10-15 kişiye hizmet ediyor!

Sayı bazı yerlerde daha az ve daha çok olabilir ama camiler genelde boş kalıyor. İmamlara da boş vakit kalıyordur diye tahmin ediyorum.

İŞLEVSEL OLMALI

Camilerin boş kalması, kapılarının kilitli olması vs. uzun bir tartışma konusu ama camilerin daha işlevsel, yaşayan mekânlar olması herkesin arzusudur.

Bence camilerin kapıları yaz-kış 24 saat açık kalmalı. İsteyen istediği saatte ibadetini yapmalı. Camilerin bir bölümü kütüphane olarak da kullanılabilir.

Soğuktan üşüyen evsizler de gerektiğinde camilere sığınabilmeli. Çünkü camiler Allah'ın evi.

Elbette bu özgürlüğün bir oranı, kontrolü de olmalı. Bir berduş camiyi pisletmemeli, çocuklar da camiyi halı sahaya çevirmemeli.

Kilisede, sinagogda dini nikâh töreni oluyor da camilerde neden olmasın?

Ama fotoğraflardaki gibi dini nikâh şatafatlı şova dönüşmemeli. Bizde abartma huyu fazla! Camiler düğün salonuna da dönüşebilir!

Yani görgüsüzlüğe, lüks gösterisine dönüşmeden, mekânın ruhuna da ters düşmeden nezih, sade dini nikâhlar camide yapılabilir.

Konuyla ilgili olarak Diyanet'in nasıl bir tepki vereceğini merak ettim doğrusu."