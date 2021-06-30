Camide Kur'an dersi alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi

Kur'an eğitimi almaya gelen öğrencilere hediyeleri dağıtan Şarkpınar Cami imam hatibi Ramazan Çelik, Kur'an-ı Kerim ve cami ortamını çocuklara sevdirmek için böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Çelik, "'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir.' hadisine binaen Şarkpınar Cami ve Sanayi Kur'an kursumuzda Kur'an eğitimi gören öğrencilerimize kıyafet dağıtımını gerçekleştirdik. Kur'an-ı ve cami ortamını çocuklarımıza sevdirmeyi teşvik etmek için bu buna benzer çalışmalarımız yaz kuran kursları döneminde de inşallah devam edecektir. Emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yarınlarımızın geleceği çocuklarımız her şeyin en güzeline layıktır." diye konuştu.