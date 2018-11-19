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Camide ezan okurken hayatını kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yatsı namazı için ezan okuyan 58 yaşındaki Memiş Çeliktoz, ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:23
Camide ezan okurken hayatını kaybetti

Rize'de bir vatandaş camide ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Derepazarı ilçesinde Mevlit Kandili programının ardından yatsı namazı için ezan okuyan 58 yaşındaki Memiş Çeliktoz isimli vatandaş, ezan okuduğu sırada fenalaştı.

Odadan dışarıya çıkan Çeliktoz, kendisinin rahatsızlandığını ve ezana devam etmesini istediği komşusunun kucağına yığıldı.

Camide bulunan diğer vatandaşlar tarafından yere yatırılan Çeliktoz'un kalp krizi geçirdiği anlaşılınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeliktoz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:23
  1. Rize Devlet Hastanesi
  2. Mevlit Kandili
  3. Memiş Çeliktoz

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  • ahmet yükselahmet yüksel55 dk önce
    merhum hocamızın mezuniyet cübbe ve kep'iile çekilmiş fotoğrafından başka resim koysanız olmaz mıydı?Hocamızı böyle resmetmek her müslümanı üzer.Lütfen merhumun ruhunu incitmeyinALLAH RAHMET EYLESİN MÜBAREK GECE DE RUHUNU TESLİM ETTİ.
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