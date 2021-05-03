Cami provokatörlerine tepki yağdı!

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Gaziantep’te bir camide sözde ibadet etmek için toplanan Furkan Vakfı üyelerine müdahale eden polislerin görüntülerinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı #PolisiminYanındayım paylaşımıyla emniyet güçlerine destek oldu.

Emniyet güçlerine vatandaştan tam destek

Her seferinde hükümet karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul bu sefer de “İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" diyerek hükümetin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararına karşı dini alet ederek provokatif bir eylem çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu çağrının ardından Gaziantep'te bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine karşı müdahalede bulunan polislerin görüntülerinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bukalemunlar provokatör için devreye girmiş.. Namaza ve ezana karşı çıkıp saldıranların namaz kılma aşkı gelmiş.. İmana mı geldiler ne” , “Yasakların olduğu şu dönem provokatörler için bulunmaz fırsat: ibadet edemiyoruz yada sacma sapan konulardan algı yapılıyor. Hükümete 4 cepheden saldırıyorlar” , “Polislerimiz bizim gözbebeğimizdir. Üç beş kendini bilmeze yedirmeyiz” diyerek provokatörlere karşı tepki yağarken emniyet güçlerine ise destek oldular.