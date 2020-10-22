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Aktüel Cami namaz vakitleri dışında sınıfa dönüştürülüyor
Aktüel

Cami namaz vakitleri dışında sınıfa dönüştürülüyor

Evlerinden Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayan öğrenciler için camiye internet bağlatan imam Ertuğrul Kertil, namaz vakitleri dışında camiyi sınıfa dönüştürerek çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:44:00 -
Cami namaz vakitleri dışında sınıfa dönüştürülüyor

Muş’un Varto ilçesinde, evlerinden Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayan öğrenciler için camiye internet bağlatan imam Ertuğrul Kertil, namaz vakitleri dışında camiyi sınıfa dönüştürerek çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor Cami girişinde ateşlerini ölçüp maskelerini kontrol ettiği, ellerini dezenfekte ettirdiği öğrencileri içeri alan Kertil, çocukların sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilen rahlelerin üzerinden tablet ve telefonlarıyla derslerini takip etmelerine imkan tanıyor.

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