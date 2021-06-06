Cami inşaatını oyaladı meyhaneye ruhsat verdi

Zekeriya Say İstanbul

G öreve geldikten sonra ilk icraat olarak Suriyeli mültecilere verilen yardımları kesen ve karıştığı skandalları perdelemek için “AK Partililer camiye ‘Hayır’ dedi” yalanını ortaya atarak algı yürüten CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, büyük bir kurnazlık örneği sergiledi. Kanunların arkasını dolanan Özcan’ın, belediye bütçesinden yapmayı vaat ettiği cami alanına 30 metre mesafedeki içkili lokantaya sessiz sedasız ruhsat verdiği öğrenildi.

Camiden önce meyhane ruhsatı

“İlk defa CHP’li bir belediye cami yaptırmak istiyor ona da karşı çıkıyorsunuz” yalanını ortaya atarak AK Partilileri cami karşıtı gibi gösteren CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan benzeri görülmemiş bir hülleye imza attı. AK Partili meclis üyelerinin cami yapımına “evet” oyu verdikleri gerçeğini çarpıtan CHP’li Özcan, tüm itirazlara rağmen cami alanının karşısında bulunan içkili lokantaya sessiz sedasız ruhsat verdi.

Bolu’nun en kalabalık mahallesi Borazanlar’da, cami ve okul alanına 30 metre mesafede bulunan KKM Gıda şirketine ait işyerinin ‘Faaliyet Konusu’ alanında “İçkili Lokanta” ibaresi yer alıyor.

Bolu Belediyesi tarafından 18 Şubat 2021’de verilen ruhsatta, 354 metrekare kapalı 117 metrekare açık alanı olduğu belirtilen iş yerinin sınıfı, ‘Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri” olarak görülüyor.

“Yok” dediği ruhsata Akit ulaştı

Akit, 21 Ocak’ta 2021’de ki “CHP’den Montajlı Cami Yalanı” başlıklı manşet haberinde, AK Partili meclis üyelerinin cami yapımına “evet” oyu verdiğini, ancak cami alanına 30 metre mesafede bulunan meyhaneye ‘hayır’ dediklerini belgeleriyle ortaya koymuştu.

CHP’li Tanju Özcan ise Ak Parti Meclis Üyelerinin itirazına, “Camiyi yapmaya çalıştığımız bölgenin karşısında verilmiş bir alkol ruhsatı falan yok. Bu söylemler kocaman bir yalandır. Hadi çıkarsınlar bir ruhsat göstersinler bana” ifadeleriyle karşı çıkmıştı. Akit’in haberinin ardından harekete geçen CHP’li Özcan’ın, henüz temeli atılmayan cami alanına 30 metre mesafedeki içkili lokantaya ruhsat vermesi, büyük bir kurnazlık örneği olarak yorumlandı.

Yasa ne diyor?

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmeliğe göre, önceden faaliyette bulunmak üzere ruhsat verilen içkili yerlerin kazanılmış hakları yasayla korunuyor. İçkili yerlerin 100 metre mesafesine sonradan eğitim kurumu veya ibadethane yapılması halinde, ruhsat iptal edilemiyor.