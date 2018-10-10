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Cami girişine bağış için çelik para kasası koydular

Samsun'da bir caminin girişine bağış için çelik para kasası konması ile ilgili Samsun Müftüsü Veysel Çakı, açıklama yaptı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:40
Cami girişine bağış için çelik para kasası koydular

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, cami girişine kasa konulmasıyla ilgili açıklamada bulundu. 

Müftü Çakı: Bilgimiz yok

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, cami girişine kasa konulmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Konu ile ilgili Müftülük olarak hiçbir bilgilerinin olmadığını belirten Çakı, "Bu uygulama, yardım toplama yönergesine de uygun değildir. Bazı camilerde bu tür kasalar var ancak bu yaklaşım bizim talimatlarımıza uygun değildir. İnsanlar 3-5 TL atıyorlar. Caminin koruma derneği açıyor ve tutanağa alıp ihtiyaçlarda kullanıyorlar. Ancak bizim böyle bir uygulamamız yok. Arkadaşlara bu yönde hiçbir talimatımız yoktur. Özellikle 'Ahiret sermayesi' gibi ifadeler çok yanlış ve gereksizdir. Kesinlikle kasa oradan kaldırılacaktır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:40
  1. Samsun
  2. Samsun Müftüsü Veysel Çakı
  3. Cami girişine çelik para kasası koydular

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