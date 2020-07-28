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Gündem

Cami düşmanlarını kudurtacak karar

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türkiye’nin desteğiyle cami inşa edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 23:37:00 -
Cami düşmanlarını kudurtacak karar

Ukrayna basınına açıklama yapan Büyükelçi Güldere, Ukrayna’nın, Kırım Tatarları da dahil olmak üzere çok sayıda Müslümanın memleketi olduğunu ve 2014 yılından sonra çok sayıda Kırım Tatarı’nın Kiev’e taşınmak zorunda kaldığını söyledi. Başkent Kiev’de artık önemli bir Kırım Tatar cemaatinin olduğunu söyleyen Büyükelçi Güldere, Kırım Tatarları’nın yardım ricasıyla Türkiye’ye başvurduklarını belirtti.

Caminin yeri konusunun büyük ölçüde karara bağlandığını ve caminin büyük bir ihtimalle şehir merkezinde olacağını söyleyen Büyükelçi Güldere, yer konusu ve caminin tasarımı konusu netleştikten sonra diğer resmi işlemlerin netleşeceğini kaydetti. Büyükelçi Güldere, süreçle ilgili ayrıntıların önümüzdeki aylarda ortaya çıkacağını ifade etti.

Kiev’in çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Güldere, yapılacak olan caminin, Kiev’in güzelliğine ayrı bir katkı sunacağını dile getirdi.

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