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Gündem Cami çıkışında kanlı saldırı
Gündem

Cami çıkışında kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 03:55:00 -
Cami çıkışında kanlı saldırı

Çorum İskilip'te teravih namazı sonra camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkan vatandaşlara tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.

Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın Göbel (30), teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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