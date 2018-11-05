Çamdal'dan kaza mesajı

Galatasaray'da kadro dışı olan Tarık Çamdal, hakkında çıkan 'trafik kazası' haberlerini yalanladı. Sosyal medyada yayılan 'Tarık Çamdal trafik kazası geçirdi' söylentilerine Tarık Çamdal'dan yanıt geldi. Tarık Çamdal, yaptığı açıklamayla yürekle su serpti. Galatasaraylı futbolcu ailesinin de yer aldığı araçta trafik kazası geçirdiğine dair yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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