Çambaşı Kayak Merkezi yeni düzenlemelerle daha konforlu hizmet verecek

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Kayak Merkezi, 2021-2022 kış sezonu için hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından tesis, bu kış sezonunda da misafirlerine doyumsuz bir keyif yaşatacak.

Bungalovların daha modern hale getirilmesi için yapılan düzenleme ve ısınma konforu sağlanması için gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları, yeni kızak alanları, acemi kayakçılar için 100 metrelik yürüyen bant, snowtube, ATV, kar motoru, restoran, büfe gibi altyapısı ve üst yapısıyla yenilenen kayak merkezinde, hizmet alanı ve konforu yükseltildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yapılan yatırımlarla Çambaşı Kayak Merkezi'nin daha çok büyütüldüğünü ve zenginleştirildiğini belirtti.

Kent merkezi olan Altınordu ilçesine 58 kilometre mesafede bulunan Çambaşı Yaylası'nın, hem yazın hem de kışın turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Güler, yaylada bulunan kayak merkezinin ise burayı daha cazip bir mekan haline getirdiğine işaret etti.

Güler, yapılan yatırımlarla tesisin büyütülerek daha konforlu hale getirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Doyasıya eğlenmek ve doğanın güzelliklerinden nasibini almak isteyen yerli ve yabancı turistlerimiz, yapılan çalışmalarla bu yıl daha modern ve konforlu bir tatil geçirecekler. Adeta tepeden tırnağa yenilenen Çambaşı Kayak Merkezi'miz, Türkiye'de ve hatta dünyada bulunan diğer kayak merkezleriyle yarışacak duruma getirildi. 2021-2022 kış sezonunda da tüm kayaksever ve doğa tutkunlarını tesisimize bekliyoruz."



