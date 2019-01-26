Çamaşırlarda BORON etkisi

Dünya Bor lideri Eti Maden, doğal mineralli temizlik ürünü BORON’u “Türkiye’nin Bor madeninden Türkiye’nin temizlik ürünü” sloganıyla piyasaya sunuldu.

Doğaya, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen BORON’un Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen lansmanına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin ülkeye sağladığı katma değerlere dikkat çekti. Bakan Dönmez, “‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefi doğrultusunda geçtiğimiz yıllar içerisinde başlattığımız “Milli Enerji ve Maden Politikamız” ile yerin altında ne varsa süratle ekonomiye kazandıracağız dedik. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerji ve tabii kaynaklar alanında yaptığımız her hamleyle ekonomimizin büyümesini sağlıyor, istihdamımızı artırıyor, şehirlerimizin sosyal gelişimine en güçlü desteği veriyoruz” dedi.