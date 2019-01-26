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Çamaşırlarda BORON etkisi

Eti Maden tarafından yerli Bor madenlerinden üretilen, doğal mineralli temizlik ürünü BORON piyasaya sunuldu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:27
Çamaşırlarda BORON etkisi

Dünya Bor lideri Eti Maden, doğal mineralli temizlik ürünü BORON’u “Türkiye’nin Bor madeninden Türkiye’nin temizlik ürünü” sloganıyla piyasaya sunuldu.

Doğaya, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen BORON’un Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen lansmanına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin ülkeye sağladığı katma değerlere dikkat çekti. Bakan Dönmez, “‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefi doğrultusunda geçtiğimiz yıllar içerisinde başlattığımız “Milli Enerji ve Maden Politikamız” ile yerin altında ne varsa süratle ekonomiye kazandıracağız dedik. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerji ve tabii kaynaklar alanında yaptığımız her hamleyle ekonomimizin büyümesini sağlıyor, istihdamımızı artırıyor, şehirlerimizin sosyal gelişimine en güçlü desteği veriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:27
  1. Eti Maden
  2. BORON
  3. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  5. bor madeni
  6. Enerji ve tabii kaynaklar

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