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Çamaşırınızın kat yeri sararmışsa...

Çamaşır kaynatan mı kaldı diyebilirsiniz ama aklınızda bulunsun: kaynarken suya birkaç yumurta kabuğu atarsanız, sakız gibi olur.

05 Ekim 2018 Cuma 16:07
Çamaşırınızın kat yeri sararmışsa...

Çamaşırlar onca kolaylığa rağmen halâ hanımların sıkıntısı olmaya devam ediyor. Kaynatma mı kaldı artık diyeceksiniz ama, varsın olsun biz yine de kulağınızda bulunsun diye yazalım:

Çamaşır kaynatırken oluşan buharı önlemek için, tülbent içine koyduğunuz defne yapraklarını kaynama suyuna atın..

Ayrıca beyaz çamaşırlarınızı kaynattığınız suya birkaç yumurta kabuğu atarsanız kar gibi beyaz olmalarını sağlarsınız.

Yeni çamaşırlarınızın apresini bozmak için, bunları sodalı veya tuzlu ılık suya batırın.

Sararmışsa: Çamaşırlarınızın kat yerlerinde oluşan sarı çizgileri yok etmek için, bunları çiğ sütle ıslatın. Güneşte kuruttuktan sonra yıkayın.

Renk: Keten çamaşırlarınızın, nazik trikolarınızın, bluzlarınızın ilk günkü parlaklıklarını ve güzel renklerini devam ettirmek istiyorsanız, son durulama suyuna beyaz sirke ilave edin.

Çamur: Elbisedeki çamur lekesini çıkartmak için hiçbir zaman elbiseyi hemen fırçalamayın. Çünkü çamur lekesi genellikle kuruyunca hafif bir fırçalamayla çıkar. Eğer leke çıkmamakta ısrar ederse, eşit miktardaki su ve sirke karışımıyla silin. Tamamdır!

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:07
  1. çamaşır
  2. sararma
  3. püf nokta
  4. beyaz çamaşır

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