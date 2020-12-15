Çamaşırdan sonra bulaşık için sahnede! Temizlik BOR’ONDAN’ sorulacak

Ertuğrul Şahan Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Sağlımızı önceleyen temizlik ürünlerimizi mutfağımıza taşıyacağız” sözleriyle ilk kez müjdelediği, BORON bulaşık deterjanları dünya bor pazar lideri Eti Maden tarafından geliştirildi. Eti Maden, çamaşır temizlik ürünleri, el ve ortam hijyen ürünlerinin ardından yeni bir ürününü daha tüketici ile buluşturuyor. Makinede ve elde bulaşık yıkamak için geliştirilen “BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri” tüm market raflarında ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com başta olmak üzere tüm e-ticaret platformlarında satışa sunulacak.

Üürünler yarın tanıtılacak

Dünya bor pazarı lideri Eti Maden’in sektörde önemli başarı sağlayan ve tüketicilerin büyük ilgilisini çeken doğal mineralli temizlik markası BORON, ürün yelpazesini genişletiyor. Eti Maden’in bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkan BORON bulaşık deterjanları elde yıkama için sıvı, makineler için jel ve doğal parlatıcı şeklinde tüketiciye sunulacak. Yeni ürünler yarın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’in katılacağı etkinlikle tanıtılacak. Tüketicilere doğal mineraller ve bitkisel hammaddelerle üretilmiş, zararlı kimyasallar içermeyen doğal ve sağlıklı temizlik ürünleri sunmayı hedefleyen BORON, diğer temizlik ürünlerinde olduğu gibi bulaşık temizlik ürünlerinde de petrol türevleri, parfüm ve fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesi bulundurmuyor. Petrol türevi barındırmayan içeriğiyle piyasada doğal olduğunu iddia eden diğer ürünlerin önüne geçen BORON bulaşık ürünleri, bor madeninin temizleme, yumuşatma, antibakteriyel, anti-alerjen, anti-fungal ve hijyen etkileriyle geliştirilen özel formülüyle bulaşıklarda ekstra temizlik sağlıyor. Hassas bir çalışma süreciyle geliştirilen formülü sayesinde BORON bulaşık temizlik ürünleri, SLES, SLS gibi yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar içermiyor. Uzun soluklu performans testlerinden geçerek tam not alan yeni ürünlerle yıkanan bulaşıklarda, yıkama sonrası yiyeceklere karışma ihtimali bulunan kalıntılarından iz kalmıyor.

Kullanma önerileri

BORON’un bulaşık makineleri için geliştirdiği ürünler, en zorlu bulaşıkları bile tek seferde temizlerken, tüketicinin tasarruf etmesini sağlıyor. Ürünün tek şişesinde 41 yıkamaya kadar kullanım sağlanıyor. Ürünün, az kirli bulaşıklar için 20 ml, normal kirli bulaşıklar içinse 25 ml ölçüsünde kullanılması öneriliyor. BORON Doğal Parlatıcı ise yıkama sonrası tabaklarda ve diğer mutfak gereçlerinde pırıl pırıl, pürüzsüz bir temizlik sağlıyor. Özel formülünün yanı sıra doğal limon yağı içeren BORON Sıvı Elde Bulaşık Temizlik Ürününün ıslak süngere veya bulaşık suyuna 1 tatlı kaşığı eklenerek kullanılması öneriliyor. İçerdiği doğal limon yağı, bitkisel özlü hammaddeler ve doğal mineralli formülü ile üstün hijyen ve temizlik sağlarken cildi tahriş etmiyor.