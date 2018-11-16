THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Çamaşır yıkamakla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Çamaşır yıkarken dikkat edilecek noktalar…

16 Kasım 2018 Cuma 20:24
Çamaşır yıkamakla ilgili doğru bilinen yanlışlar

1. ANTİBAKTERİYEL ÇAMAŞIR TEMİZLEYİCİSİ KULLANMAMAK

Grip ya da bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda, enfeksiyonun yayılmaması için normal yıkama yeterli değildir, özel bir antibakteriyel çamaşır temizleyici kullanmanız gerekir.

2. ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLİĞİ YAPMAMAK

Bazı çamaşır makinelerinde, artıkları toplayan bir filtreye sahiptir. En az ayda bir kez bu filtrenin temizlenmesi makinenin daha iyi çalışabilmesi için gereklidir. Filtreyi çıkarın ve toplanan artıkları çıkarın. Eski bir diş fırçası ve biraz deterjanla filtreyi temizleyin. Daha iyi sonuçlar elde etmek için 10 dakika boyunca filtreyi sıcak suda bekletin.

Filtre bulunmayan çamaşır makinelerinde ise, makineyi temizlemek için bir yıkama programı vardır. Ayrıca, makinenin kireçlenmesini önlemek için temizleme tabletleri veya sıvı çözeltiler kullanılması önerilir.

3. KIYAFETLERİ TERS ÇEVİRMEMEK

Kot, kazak ve pamuklu gömlekleri içten dışa çevirerek yıkayın. Bu, çamaşırlarınızın zarar görmesini önleyecektir.

4. MAKİNEYE ÇOK FAZLA ÇAMAŞIR KOYMAK

Çamaşır makinenizin içini alabildiği kadar doldurmak, çamaşırların iyi yıkanmamasına neden olur. Makinenizin içinde biraz boşluk kalmasına izin verin. Bu çamaşırların iyi yıkanmasını ve iyi durulanmasını sağlar.

5. ÇORAPLARI AYIRMAMAK

Çorapları diğer çamaşırlarla birlikte yıkarken, örgü bir torba ya da yastık kılıfı içinde yıkayın. Yıkandıktan sora eşleştirmeniz daha kolay olur.

6. YIKAMA TALİMATLARINI GÖZ ARDI ETMEK

Çamaşır yıkarken, farklı kumaşlardan tüm çamaşırları aynı anda yıkamak çamaşırlarınıza zarar verir. Yünlüler, saten ya da ipek gibi kumaşlar diğerlerine göre farklı bir yıkama gerektirir. Ya da sadece kuru temizleme yapılması gereken kumaşlar vardır. Kumaşın yıkama talimatına dikkat ederek, çamaşırlarınızın zarar görmesinin önüne geçebilirsiniz.

7. ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAK

Çamaşır makinesine koymadan önce çamaşır suyunu iyice suyla karıştırın ve fazla kullanmayın. Aksi halde, kumaşı zayıflatır ve giysilerinizde delikler oluşabilir. Ayrıca, aşırı çamaşır suyu beyaz giysilerin sararmasına neden olabilir.

8. İLK DEFA YIKANACAK ÇAMAŞIRLAR

Yeni aldığınız renkli bir kıyafetin yıkama sırasında renk verip vermeyeceğini bilemezsiniz. O nedenle ilk defa yıkanacak bir çamaşırı benzer renklerle yıkayın.

9. YASTIK KILIFLARINA DİKKAT ETMEMEK

Genellikle yatak çarşafları ön yıkamaya ihtiyaç duymazlar, ama bu yastık kılıfları için geçerli değildir. Yastık kılıflarında, makyaj, ter ve vücut yağı gibi lekeler olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse leke çıkarıcı veya ön yıkama programını kullanın.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:24
  1. çamaşır makinesi
  2. çamaşır yıkamak
  3. çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gerekenler
  4. Temizlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 saniyede 2 kişi Alzheimer oluyor
    1. 3 saniyede 2 kişi Alzheimer oluyor
    2. Bize nasıl da direniyorlar!
    3. Gazze'de katil İsrail saldırdı 40 kişi..
    4. Bir zamanlar zabıtalar zaptiye idi
    5. ABD'den 'Ceyhan boru hattı'..
    6. Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a...
    7. Mentollü merhem her mevsim yararlıdır
    8. Roma, Cengiz Ünder'in fiyatını..
    9. Bakan Albayrak: Sıkı duruşumuz devam..
    10. Pentagon açıkladı! ABD askerlerini..
    11. MHP'nin Belediye Başkan adayları..
    12. İstanbul Fatih'te çökme riski..
    13. Kocaeli'ndeki FETÖ soruşturmasında 7..
    14. Taharetsizlik ve salgın hastalıklar..
    15. Amerika'dan sınır dışı edilen FETÖ'cü..
    16. Vladimir Putin 4 liderle telefon..
    17. Tarihi eser operasyonunda paleolitik..
    18. Trabzon'da otomobil kanala yuvarlandı:..
    19. Milliler İsveç sınavına hazır
    20. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı