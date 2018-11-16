Çamaşır yıkamakla ilgili doğru bilinen yanlışlar

1. ANTİBAKTERİYEL ÇAMAŞIR TEMİZLEYİCİSİ KULLANMAMAK

Grip ya da bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda, enfeksiyonun yayılmaması için normal yıkama yeterli değildir, özel bir antibakteriyel çamaşır temizleyici kullanmanız gerekir.

2. ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLİĞİ YAPMAMAK

Bazı çamaşır makinelerinde, artıkları toplayan bir filtreye sahiptir. En az ayda bir kez bu filtrenin temizlenmesi makinenin daha iyi çalışabilmesi için gereklidir. Filtreyi çıkarın ve toplanan artıkları çıkarın. Eski bir diş fırçası ve biraz deterjanla filtreyi temizleyin. Daha iyi sonuçlar elde etmek için 10 dakika boyunca filtreyi sıcak suda bekletin.

Filtre bulunmayan çamaşır makinelerinde ise, makineyi temizlemek için bir yıkama programı vardır. Ayrıca, makinenin kireçlenmesini önlemek için temizleme tabletleri veya sıvı çözeltiler kullanılması önerilir.

3. KIYAFETLERİ TERS ÇEVİRMEMEK

Kot, kazak ve pamuklu gömlekleri içten dışa çevirerek yıkayın. Bu, çamaşırlarınızın zarar görmesini önleyecektir.

4. MAKİNEYE ÇOK FAZLA ÇAMAŞIR KOYMAK

Çamaşır makinenizin içini alabildiği kadar doldurmak, çamaşırların iyi yıkanmamasına neden olur. Makinenizin içinde biraz boşluk kalmasına izin verin. Bu çamaşırların iyi yıkanmasını ve iyi durulanmasını sağlar.

5. ÇORAPLARI AYIRMAMAK

Çorapları diğer çamaşırlarla birlikte yıkarken, örgü bir torba ya da yastık kılıfı içinde yıkayın. Yıkandıktan sora eşleştirmeniz daha kolay olur.

6. YIKAMA TALİMATLARINI GÖZ ARDI ETMEK

Çamaşır yıkarken, farklı kumaşlardan tüm çamaşırları aynı anda yıkamak çamaşırlarınıza zarar verir. Yünlüler, saten ya da ipek gibi kumaşlar diğerlerine göre farklı bir yıkama gerektirir. Ya da sadece kuru temizleme yapılması gereken kumaşlar vardır. Kumaşın yıkama talimatına dikkat ederek, çamaşırlarınızın zarar görmesinin önüne geçebilirsiniz.

7. ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAK

Çamaşır makinesine koymadan önce çamaşır suyunu iyice suyla karıştırın ve fazla kullanmayın. Aksi halde, kumaşı zayıflatır ve giysilerinizde delikler oluşabilir. Ayrıca, aşırı çamaşır suyu beyaz giysilerin sararmasına neden olabilir.

8. İLK DEFA YIKANACAK ÇAMAŞIRLAR

Yeni aldığınız renkli bir kıyafetin yıkama sırasında renk verip vermeyeceğini bilemezsiniz. O nedenle ilk defa yıkanacak bir çamaşırı benzer renklerle yıkayın.

9. YASTIK KILIFLARINA DİKKAT ETMEMEK

Genellikle yatak çarşafları ön yıkamaya ihtiyaç duymazlar, ama bu yastık kılıfları için geçerli değildir. Yastık kılıflarında, makyaj, ter ve vücut yağı gibi lekeler olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse leke çıkarıcı veya ön yıkama programını kullanın.