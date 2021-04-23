Uzmanlar pandemi sürecinde artırılan çamaşır suyunun kullanımını azaltmanın, özellikle de mutfaklarda kullanılmaması gerektiğini ifade ediyor. Peki, çamaşır suyu olmadan bir çaydanlık nasıl parlar?

Çamaşır suyu olmadan çaydanlık nasıl temizlenir?

Malzemeler:

1 adet limon

1 paket kuru maya

2 avuç limon tuzu

Diş macunu

Buzdolabı poşeti

Öncelikle çaydanlığın hem demliğine hem de alt kısmına su doldurun. Üst ve alt kısımlara yarımşar limon, yarım paket maya ve 1 avuç limon tuzu atın. Ocağın gözlerini açın ve yaklaşık 20 dakika suyu kaynatın. 20 dakikanın sonunda ocağı kapatın. 10-15 dakika sonra suları boşaltıp çalkalayın. Ardından buzdolabı poşetine diş macunu sıkın. Diş macunu ile hem çaydanlığın içini hem dışını ovalayın. Birkaç dakika içerisinde çaydanlığın hem içi hem de dışı pırıl pırıl parlayacak. Bu işlemi yaptıktan sonra çaydanlığınızı güzelce sabunlayıp durulamayı ihmal etmeyin.