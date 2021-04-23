Çamaşır suyu olmadan çaydanlık nasıl temizlenir?
Çamaşır suyu kullanmadan beyazlatma | Çamaşır suyu banyodan, mutfağa kadar pek çok alanda kullanılıyor. Özellikle pandemi sürecinde bu kimyasal ürünün kullanımı daha da arttı. Uzmanlar ise çamaşır suyu kullanımını sınırlandırmanın önemli olduğunu belirtiyor. Pek çok kişi çamaşır suyu olmadan çaydanlık, tencere temizliğini nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, çamaşır suyu kullanmadan çaydanlık nasıl parlar?
Uzmanlar pandemi sürecinde artırılan çamaşır suyunun kullanımını azaltmanın, özellikle de mutfaklarda kullanılmaması gerektiğini ifade ediyor. Peki, çamaşır suyu olmadan bir çaydanlık nasıl parlar?
Çamaşır suyu olmadan çaydanlık nasıl temizlenir?
Malzemeler:
- 1 adet limon
- 1 paket kuru maya
- 2 avuç limon tuzu
- Diş macunu
- Buzdolabı poşeti
Öncelikle çaydanlığın hem demliğine hem de alt kısmına su doldurun. Üst ve alt kısımlara yarımşar limon, yarım paket maya ve 1 avuç limon tuzu atın. Ocağın gözlerini açın ve yaklaşık 20 dakika suyu kaynatın. 20 dakikanın sonunda ocağı kapatın. 10-15 dakika sonra suları boşaltıp çalkalayın. Ardından buzdolabı poşetine diş macunu sıkın. Diş macunu ile hem çaydanlığın içini hem dışını ovalayın. Birkaç dakika içerisinde çaydanlığın hem içi hem de dışı pırıl pırıl parlayacak. Bu işlemi yaptıktan sonra çaydanlığınızı güzelce sabunlayıp durulamayı ihmal etmeyin.