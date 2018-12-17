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Çamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik oldu

Bursa İnegöl'de bir apartmanın 3’üncü katında çamaşır makinesinin kısa devre yapmasıyla meydana gelen yangında dumandan etkilenen ev sahibi, hastanede tedavi altına alındı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:49
Çamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında çamaşır makinesinin kısa devre yapmasıyla çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Birsen Alkan (42) hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede, çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, evin bir odası kullanılamaz hale gelirken ev sahibi Birsen Alkan dumandan etkilendi. Alkan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:49
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Yangın

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