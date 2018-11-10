Çamaşır makinesi temizliğinde sirke kullanın

Deterjan Haznesi

Zamanla deterjan ve yumuşatıcıdan kaynaklı tortulanmalar meydana gelir. Deterjan haznesini makineden çıkartıp lavabonun altında yıkayarak bu tortulardan arındırmalıyız. Deterjan gözlerini de bulaşık deterjanı ile temizleyebilirsiniz. Çok inatçı lekelerle karşılaşırsanız fırça yardımıyla çıkartabilirsiniz.

İç Temizliği

Çamaşır makinelerindeki en büyük sorun kireç oluşmasıdır.

Limon tuzunu veya sirkeyi çamaşır makinenizin deterjan gözüne koyup, makinenin en yüksek sıcaklık ayarında içerisi boş bir şekilde çalıştırın.

İsterseniz makinenin içerisine sirke döküp, deterjan gözüne de limon tuzu koyup çalıştırabilirsiniz. Makineniz hem kireçlerden kurtulacak hem de tamamen temizlenecektir.

Körük Lastiği Temizliği

Körük lastiği, çamaşırlar yıkanırken ıslanır ve ıslak bir şekilde kalır. Bu da lastikte tortuların birikmesine, küflenmeye ve mantar oluşumuna sebep olabilir.

Eğer ki körük lastiği küflenmişse çamaşır sulu ıslak bir bez ile silin ve daha sonra durulayın. Körük lastiğiniz çok yıpranmış ve temizlenmeyecek şekilde pislenmiş ise değiştirmenizde fayda var.

Bulaşık makinesi için de sirke

Bulaşık makineleri de besin artıklarından dolayı kirlenmektedir. Bu kirlerin temizlenmemesi halinde makine işlevini tam olarak yerine getiremez hale gelir.

Piyasada bulaşık makinesi temizliği için çeşitli ürünler satılmaktadır. Ancak bu ürünler aşırı derecede kimyasallar içerirler.

Bulaşık makinesinin sirke ile temizlenmesi yeterlidir. Yardımcı ürün olarak karbonata da ihtiyaç duyulur. Makinenin deterjan gözü karbonat ile doldurulur. Daha sonra da bulaşık makinesinin üst sepetinin ortasına da bir su bardağı ile elma sirkesi konur. Bardağın devrilmemesi için yeterince ağır olmasına ve dengeli bir şekilde koyulmasına dikkat edilmelidir.

Kapağı kapatılan makine yüksek sıcaklıkta ve uzun süreli bir programda çalıştırılır. Bu işlem sonucunda bulaşık makinesinin içi tertemiz, pırıl pırıl ve güzel kokulu olacaktır.

Temizlerken siz zarar görmeyin

Temiz, titiz, tertipli biri olmak gibisi yoktur. Ev hayatında mutluluğun en önemli unsurlarından birisi ve belki de önde gelenidir. İyi de, "temizlik budalası" olmak da işte böylesine bir ifadeyle anılmaya sebebiyet verir ki, her şeyi tadında dozunda bırakmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Temizlikte başka neyi unutmamalı?

Kullandığınız maddelerin birbiriyle ilişkisinin ne olacağını asla unutmamalısınız.

Mesela:

Çamaşır suyu ve sirkeyi karıştırdığınızda toksit gazlar ortaya çıkıyor. Bu iki ürün birleştirildiğinde göz yanması ve akciğer hasarına sebep oluyor.

Karbonat ve sirke karıştırıldığında ise birbirini etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale geldiği için temizlikte bir işe yaramıyor. Ayrıca kapalı bir kapta karıştırılan bu karışım patlamaya sebep olabilir.



Amonyak ve çamaşır suyunu temizlikte asla kullanmamaya çalışın. Bu karışım solunum sistemine ciddi zarar veriyor. Amonyak da ayrıca yüksek dozda patlayıcı madde bulunuyor.

Çamaşır suyu ve diğer temizlik ürünlerine gelince..

Tuvalet temizleyici, bulaşık deterjanı ve cam temizleyici ürünler ile çamaşır suyu karıştırılmamalıdır.

Bu tür karışımlar solunum ve göz problemlerine yol açabilir.