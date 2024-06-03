  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto! Hem havalimanı hem stat...

Tuhaf işler dönüyor, çok tuhaf! Jose Mourinho, Fener Rum Patriği, Ekrem İmamoğlu, Diyanet işleri başkanı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen: Adil Öksüz, Erdoğan için oyun hazırlattı

Bakan Tekin’den müfredat açıklaması: Neye itiraz ediyorlar merak ediyorum

Petrol devinden Türkiye açıklaması: Çalışanlarımızın can güvenliği tehlikede

Hayalet uçakları daha önce görecek! Heyecanlandıran MURAD-600A özelliği!

Beşiktaş’ı şok edecek hamle! Beşiktaş mı büyük Aboubakar mı? Yırtın şu adamın sözleşmesini!

Real Madrid’e iyi bakın laikçiler

Tarım ve Orman Bakanlığından başıboş köpek sorunu için yeni formül

Galatasaray’da Terim paniği! Mourinho sonrası şok iddia Süper Ligi sallayacak mı?
Yerel Çamaşır makinesi için kardeşini katletti! O anlar kamerada
Yerel

Çamaşır makinesi için kardeşini katletti! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-03 15:24:00 - 2024-06-03 15:26:54

Arnavutköy’de kardeşlerin kavgası kanlı bitti: Çamaşır makinesi parası nedeniyle ağabeyini peş peşe bıçakladı. Olay anı kameralara yansıdı.

Arnavutköy’de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle kavga etti. Kanlı biten kavga esnasında kardeş, peş peşe bıçak darbeleriyle ağabeyini yaraladı. Hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybeden ağabeyin sokak ortasında yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babalarına çamaşır makinesi almak için iki kardeş, aile arasında para topladı. Çamaşır makinesi parası için kardeşler sözlü tartıştıktan sonra, konuşmak için bir parkta buluştu. Parkta kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran kardeşlerden S.T. isimli kişi, ağabeyi olduğu öğrenilen Cemil T.’yi bıçakladı. Peş peşe bıçak darbeleri alan Cemil T. eline aldığını sopa ile kardeşini kovaladı. Sokakta yaklaşık 100 metre koşan Cemil T., park halindeki araçta bulunan kişilerden hastaneye gitmek için yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar, bıçaklanan şahsa müdahale etti. Sağlık ekipleri, sokakta yere yığılan bıçaklanan ağabeyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 2 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren ağabey Cemil T., yaşamını yitirdi. Ağabeyinin katili olan S.T.’nin ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

O anlar kamerada

Yaşanan olay bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, kardeşini kovalayan kişinin yardım istedikten sonra yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi görünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23