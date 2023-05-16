Çamaşır makinenize attığınız aspirin bakın neler yapıyor: Formül temizlik uzmanları tarafından açıklandı! Mutlaka deneyin

Beyaz çamaşırlarınızın üzerindeki korkunç gri renk çok yaygın bir sorundur ve ne kadar çabalasanız da engellenmesi neredeyse imkansız gibi gözükür.

Kıyafetler bir kere grileştiğinde her yıkamada daha da kötü bir hal alır. Ancak bununla başa çıkmanın sandığınızdan daha kolay bir yolu var! Çamaşır makinesine birkaç adet aspirin atmak! Sonuç düşündüğünüzden de etkili olacak!

Tek yapmanız gereken, beş adet 325 mg aspirin tableti almak ve onları 2 litre sıcak suda çözmek. Onları suda çözmek daha hızlı etki göstermelerini sağlayacaktır.

Böylece kıyafetlerinizi aspirinle yemizlemek için:

2 litre sıcak suda 5 adet aspirin eritin.

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Çamaşırlarınızın yıkaması bittiğinde, kıyafetlerinizi bu karışıma koyun.

8 saat veya gece boyunca bekletin. (Kıyafetleri tamamen suyun içine batırmaya özen gösterin.)

Daha sonra çamaşırları çıkarın veya makinenizin normal yıkamasında bir tur çalıştırın.

Aslında çamaşır makinesine de atabileceğiniz aspirinleri bu şekilde suda çözerek kullanmak çok daha kalıcı etki yaratır.

Gri ton sorununu çözmenin yanı sıra, bu basit numara çamaşırlarınızdaki lekelerin de ortadan kalkmasına da yardımcı olur.

Kan lekelerini çıkarmak için de aynı yönteme baş vurabilirsiniz. Ancak bunun için aspirini soğuk suda çözüp 2 saat süreyle kıyafetlerinizi bu suda bekletmeniz gerekir. Kan lekelerinin sıcak su ile çıkması imkansızdır çünkü sıcak su kanın içindeki proteini toplar bu da lekelerden kurtulmanızı zorlaştırır.

Aspirini bu kadar etkili kılan şey, şaşırtıcı sonuçlar veren asitli yapısıdır. Gördüğünüz gibi, pahalı temizlik ürünleri satın almak yerine aspirin gibi ucuz ve kolay bir ürün ile zor lekelerden kurtulabilirsiniz!

Siyah kıyafetleriniz solmuşsa bu yöntemi mutlaka deneyin. Temizlik uzmanları tarafından açıklanan yeni formül kıyafetlerinize iyi gelecek. Solmuş kıyafetleri tekrardan canlandırmak ise mümkün hale gelecek. Yeni kıyafet almak söz konusu fiyatlardan dolayı çok zor. Bu sebeple solmuş kıyafetlerinizi yeni gibi yapacak bu yöntemi deneyin ve eskisinden daha yeni görünün kıyafetlere sahip olun.

SİYAHLARI CANLANDIRAN YÖNTEMLER

Siyahları kurtarmak için ilk formül filtre kahve olacaktır. Filtre kahve ile pantolonunuzu boyayabilirsiniz. Kumaş boyası kullanılırken ki aşamaların hepsini burada da uygulayarak pantolonunuzu boyayabilirsiniz. Pantolon kahvenin içerisinde en az 12 saat kadar bekletilmelidir. Daha sonra ise makineye atarak kahve pütürlerinden kurtulun. İyice kuruttuktan sonra pantalonunuz eskisinden daha siyah olacak. Uzun süre bu şekilde kullanabileceksiniz.

Siyah renkli kıyafetlerin solma yapması çoğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Kumaş boyası ile kıyafetlerinizi yeni gibi yapabilirsiniz. Öncelikle silah kumaş boyası satın alın. Pantolonun rengine uygun olmasına da dikkat edin. Daha sonra ise bir kabın içerisinde tarif edilen kumaş boyası miktarı kadar ekleyin. Kot pantolon iyice boyandıktan sonra ise kurutun. İyice kuruduktan sonra çamaşır makinesine atsanız daha kumaş boyasının rengi solmayacaktır.

Tabi burada kumaş boyasının markası da çok önemlidir. Kumaş boyası satın alırken mutlaka bu konuya da dikkat edin.