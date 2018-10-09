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Çam fıstığı ruhi sıkıntıyı gideriyor

Çam fıstığı, fıstık çamının kozalaklarının içinden çıkarılır. Oldukça besleyicidir. Kalori değeri yüksek bir besin olan çam fıstığında, bol miktarda protein ve mineral vardır.

09 Ekim 2018 Salı 19:47
Çam fıstığı ruhi sıkıntıyı gideriyor


Çam fıstığı; tüberküloz ve aneminin gelişmesini engellemeye vesile olmakta; ayrıca damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, onikiparmak bağırsağı, siroz ve mide tedavisinde kullanılmaktadır. Bu gıda, pankreas hastalıkları ile romatizmanın tedavisinde de tesirlidir. Çam fıstığının muhteviyatında bulunan doymamış yağ asitlerinden linoleik asit, panzehir özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı bu gıda, hava kirliliği seviyesi yüksek olan şehirlerde yaşayan insanlar için önem arz etmektedir.

Çam fıstığı; karoten, çinko, manganez, bakır, potasyum, omega–3, omega–6, fosfor, B, E vitamini ve demir yönünden oldukça zengin, güçlü antioksidanlardan biridir.

Çam fıstığı ile alınan linolenik asit vücutta, gamma linolenik asite (GLA) dönüştürülür.

GLA kolesterolden zengin diyet, çinko eksikliği, viral enfeksiyonlar, şeker hastalığı, stres, radyasyon, kanser, yaşlılık gibi durumları bu enzimi bloke eder.

Çam fıstığı vücuda enerji verir ve şişmanlatır. Akciğer hastalıklarına, verem ve bronşite karşı faydalıdır. Kan tükürmeye ve öksürüğe iyi gelir. Ruhi sıkıntıyı giderir. Mesane ve böbrek iltihaplarına iyi gelir. Kalp hastalıklarında faydalıdır.

Nasıl kullanılır?

Balla macun yapılıp yenirse vücuda kuvvet verir, göğüs ve ciğeri temizler. Dövülüp çorbası hazırlanarak içilirse doğumu kolaylaştırır.

Yer Fıstığı ile birlikte yenirse mideyi kuvvetlendirir.

Suyu içinde oturmakla ve içmekle rahim ağrılarını giderir. Çam kozalağı devamlı yenilse saraya faydalıdır.

Çam fıstığı yağı ise, tatlıcılıkta, sebze yemeklerinde, mayonez, margarin yapımında ve kozmetik sektöründe tercih edilmektedir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:47
  1. çam fıstığı
  2. çam fıstığının faydaları

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