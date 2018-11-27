THY- Euroleague
0553 313 94 23

Cam eşyalardaki etiketi çıkarmanın pratik yöntemi

Yeni aldığınız cam eşyanın üzerindeki etiketi çıkarmak istediniz fakat, yarısı çıktı yarısı da kaldı. İşte bu probleminize pratik çözüm. Cam eşyalardaki etiket nasıl çıkar sorusunun cevabı yazının devamında…

27 Kasım 2018 Salı 20:46
Cam eşyalardaki etiketi çıkarmanın pratik yöntemi

Cam şişe ve kavanozları, içindekileri tükettikten sonra, daha sonra kullanmak üzere saklamak isteriz. Daha sonra başka bir amaçla, içine farklı bir malzeme koyarak saklamak istediğimiz bu cam eşyaların etiketlerini çıkarmak zordur. Bir kısmı çıkar, bir kısmı çıkmaz.

Bu etiletleri çıkarmak için en bilindik yöntem suda bekletmektir. Bu yöntem bazen işe yarar bazen yaramaz.

Suda bekletmeye benzer ama daha etkili bir yöntem var. Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey, karbonat!

Bir kap içerisine doldurduğunuz sıcak suya yarım bardak karbonat ekleyin. Bu suya etiketini çıkarmak istediğiniz cam eşyayı koyun ve 1 – 2 saat bekletin.

Çıkardığınızda etiketin ne kadar kolay çıktığını göreceksiniz!

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?
    1. Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim..
    2. İngiliz radyo programcısı Lübnan'daki..
    3. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    4. Altı aylık bebeğin gelişim özellikleri
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Yılın son MGK toplantısı sona erdi
    7. Teknoloji bağımlılarını uzmanlar uyardı!
    8. MGK toplantısı sona erdi
    9. Minibüs otomobille çarpıştı, 5 kişi..
    10. Hipertansiyonun kilo ile bağlantısı..
    11. Yuri Semin: Fatih Terim çok akıllı biri
    12. Almanya'da akaryakıt krizi
    13. Göbek kordonunun geç kesilmesinin..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
    15. Fatih Terim: Bazı oyuncularımız ilk..
    16. Kazada yaralanan kadın polis hayatını..
    17. Ev yapımı bulyon
    18. Cam eşyalardaki etiketi çıkarmanın..
    19. Almanya'da başörtülü çalıştırılmayan..
    20. Yutkunurken zorlanıyor musunuz?
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor