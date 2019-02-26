Çaltılı ve Caferbey’den Cumhur İttifakına tam destek

Seçim çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’ya Çaltılı ve Caferbey mahallelerinden tam destek geldi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını AK Parti ve MHP’lilerle birlikte kol kola sürdüren Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Çaltılı ve Caferbey Mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşların meşaleler ve havai fişeklerle karşıladığı Başkan Kayda’ya ilgi büyük olunca, ziyaret miting havasına dönüştü.

“Salihli’nin Cumhur İttifakına ihtiyacı var”

Çaltılı ve Caferbey Mahallelerinde Cumhur İttifakının adayı Zeki Kayda’ya destek isteyen AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç “Salihli’de Cumhur İttifakının zaferle ayrılması için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü Salihli’nin Cumhur İttifakına ihtiyacı var” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek Salihli’nin beklentilerine 5 yılda olduğu gibi, bundan sonrada cevap verebilecek olan adayın Cumhur İttifakının adayı Zeki Kayda olduğuna vurgu yapan MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ise “Sizin sorunlarınıza çare, sıkıntılarınıza çözüm üretebilecek, ehil, kararlı, çalışkan, tecrübeli, halka hizmet etme ve sorumluluk duygusu taşıyan ve en önemlisi de yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla belediyecilik başarısını kanıtlamış, Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayımız Zeki Kayda’ya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkalığı’nda ise hizmette başarısını kanıtlamış Cumhur İttifakı adayımız Cengiz Ergün’e destek verin” çağrısında bulundu.

“Salihli’yi dev projelerle buluşturduk”

5 yıllık görev süresinde Salihli’ye ve 102 mahalleye en güzel yatırımları ve hizmetleri kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, bunu hiçbir ayrım yapmadan gerçekleştirdiklerini belirterek, “5 yılda görevimizi en iyi şekilde yapmanın gururu ve huzuru içerisindeyiz. Çünkü Salihli’de hayal ötesi projeleri hayata geçirdik. Yapılamaz denilen dur-geç köprülerini yıkarak yeniledik. Salihli’ye Modern Pazaryeri ve Otopark, Atatürk Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, Atış Poligonu, Köprülü Kavşak, Masal Ormanı Parkı gibi dev projelerle buluşturduk. Yağmur suyu projesi ile su taşkını çilesini ortadan kaldırırken, prestij caddeleri ile caddelerimize prestij kazandırdık. Doğalgazı İktidar Partisi AK Parti ile el ele verip, şehrimize getirdik. Bu tablo göstermiştir ki Salihli, Cumhur İttifakının adayı Zeki Kayda’ya 31 Mart yerel seçimlerinde de en büyük desteği vererek vazgeçmeyeceğini gösterecektir. Tüm Salihli halkına göstermiş oldukları bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Caferbey’e çöp transfer istasyonu kurulmayacak”

Caferbey Mahallesine çöp transfer istasyonu kurulacağı dedikodularının yalan olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Sözümüz söz, Caferbey Mahallemize asla çöp transfer istasyonu kurulmayacak. Bunu söyleyenlere de asla inanmayın. Jeotermal enerji konusunu da seçimlere malzeme yapıyorlar. Bazı kesimler, seçimlere az bir zaman kala bilinçli olarak çöp ve jeotermal konusunu gündeme taşıyorlar. Jeotermalde yaşanan ısınma sorununu çözdük. Önceden ısınamıyoruz diye şikayete gelenler şimdi de Jeotermal Enerjiye karşı çıkıyorlar. Ama biz Cumhur İttifakı olarak bunların oyunlarını bozduk” diye konuştu.

Başkan Zeki Kayda’ya Çaltılı ve Caferbey Mahalleleri ziyaretinde, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.