‘Çalmayacağız’ diyen Akşener’in maskesini indiren manşet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Instagram'da takipçilerinin sorularına cevap verdi. Akşener, başbakan olması durumunda ilk icraatının İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak olacağını söyledi.

Canlı yayın sırasında Akşener, "Çalmayacağız, çaldırmayacağız, refah içinde yaşatacağız" dedi.

İYİ Partili isim: Beni dolandırdılar

Akşener'in sözleri, İYİ Parti Elazığ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, iş adamı Turgut Erbay tarafından yalanlandı.

Meral Akşener'in partisi İP'ten gelen pis kokular, dolandırıcılığın bu kadarına da pes dedirtti. İYİ Parti Elazığ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilatlardan Sorumlu eski Başkanı Turgut Erbay'ın, İP Ankara İl Teşkilatı tarafından dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Fidan yetiştiriciliği yapan Turgut Erbay'ın on binlerce fidanın İP Ankara ekibi tarafından alınarak bir bölümünün CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne satıldığı ve parasının ödenmediği, fidanların kalan kısmının ise kurumaya terk edildiği belirtildi.

Akit'e konuşan Erbay, "Beni partim dolandırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne satılması için benden 20 bin fidan istediler. 50 bin lira masraf yaparak 400 bin lira değerinde 7 bin 250 fidan gönderdim. İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ergin Yaman, sadece 40 bin lira ödedi" dedi.